مالي تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مالي خلال الساعات الـ 24 الماضية 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة جديدة واحدة إضافة إلى 20 حالة تعافٍ جديدة وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات وصل بذلك إلى 4 آلاف و277 حالة إصابة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، إضافة إلى 144 حالة وفاة.