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لبنان تسجّل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - لبنان تسجّل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)
بيروت - العرب اليوم

سجلت لبنان 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، 2 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و 7 من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1242 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 2068 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 719 حالة.

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لبنان تسجّل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا لبنان تسجّل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا



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