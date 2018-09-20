قوات الاحتلال تفرج عن رئيسة شعبة الحارسات في المسجد الأقصى

أفرجت قوات الاحتلال عن رئيسة شعبة الحارسات في المسجد الأقصى زينات أبو صبيح بشرط إبعادها عن المسجد لمدة 10 أيام ودفع كفالة مالية بقيمة 2000 شيقل.