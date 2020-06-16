أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 8950 حالة، بعد تسجيل 113 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 189 ألفا و 876 حالة، بعد تسجيل 2449 حالة إصابة جديدة، و2765 في وضع حرج.

كما أعلنت سادات لاري، خلال الموعد نفسه، أن عدد المتعافين تجاوز 150 ألفا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 8950 حالة، بعد تسجيل 113 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 189 ألفا و 876 حالة، بعد تسجيل 2449 حالة إصابة جديدة، و2765 في وضع حرج.

كما أعلنت سادات لاري، خلال الموعد نفسه، أن عدد المتعافين تجاوز 150 ألفا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".