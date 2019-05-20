متظاهرون يحاولون اقتحام مقر الحكومة اللبنانية

أفاد مراسل سبوتنيك بأن متظاهرين حاولوا اقتحام مقر الحكومة اللبنانية في بيروت.

. وحاول متظاهرون بينهم عسكريون متقاعدون اقتحام مقر الحكومة اللبنانية.

وأفاد مراسل وكالة سبوتنيك في بيروت، عصر اليوم الاثنين، بأن عشرات من المتظاهرين وبينهم عسكريون متقاعدون حاولوا اقتحام السراي الحكومي.

وعلمت سبوتنيك أن هناك ممثلين عن المتظاهرين دخلوا للمقر للتحدث مع المسؤولين.