حريق كبير داخل سوق الأحد في لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن حريقا كبيرا شب داخل سوق الأحد في مدينة طرابلس، شمالي البلاد، في إحدى البسطات.

وحسب المعلومات، فقد امتد الحريق بسرعة إلى باقي البسطات المجاورة، وغطى الدخان الأسود سماء المنطقة، وتعمل فرق الإطفاء على محاولة إخماده، بينما لا تزال أسبابه مجهولة.