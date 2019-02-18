التحالف العربي يعلن أنه تمت مصادرة أسلحة ومنشورات إيرانية طائفية كانت لدى ميليشيات الحوثي
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التحالف العربي يعلن أنه تمت مصادرة أسلحة ومنشورات إيرانية طائفية كانت لدى ميليشيات الحوثي

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العرب اليوم - التحالف العربي يعلن أنه تمت مصادرة أسلحة ومنشورات إيرانية طائفية كانت لدى ميليشيات الحوثي

عناصر من ميليشيات الحوثي
صنعاء - العرب اليوم

التحالف العربي يعلن أنه تمت مصادرة أسلحة ومنشورات إيرانية طائفية كانت لدى ميليشيات الحوثي

 

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التحالف العربي يعلن أنه تمت مصادرة أسلحة ومنشورات إيرانية طائفية كانت لدى ميليشيات الحوثي التحالف العربي يعلن أنه تمت مصادرة أسلحة ومنشورات إيرانية طائفية كانت لدى ميليشيات الحوثي



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التحالف العربي يعلن أنه تمت مصادرة أسلحة ومنشورات إيرانية طائفية كانت لدى ميليشيات الحوثي التحالف العربي يعلن أنه تمت مصادرة أسلحة ومنشورات إيرانية طائفية كانت لدى ميليشيات الحوثي



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