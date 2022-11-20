حريق ضخم في ساحة لتخزين البنزين في مدينة العقبة الأردنية

تتعامل كوادر الدفاع المدني، مع حريق كبير شب في ساحة منزل مخصصة لتخزين مادة البنزين "المهرب" في محافظة العقبة، جنوب الأردن، حسبما أفاد تقرير محلي. ونقل موقع "رؤيا"، عن مصدر في الدفاع المدني قوله، إنه لم ترد أي معلومات حتى اللحظة، عن وقوع إصابات بشرية. وقال شهود عيان، إن كوادر الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحريق في وقت قياسي، وتحاول السيطرة عليه دون امتداده إلى مناطق مجاورة.