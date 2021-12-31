عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية جنوب نابلس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بوقوع عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين، بينها إصابة بالرصاص الحي الجمعة، في مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة بيتا جنوب نابلس. ونقلت الوكالة عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل القول إن المصاب بالرصاص الحي نقل للمستشفى، بينما أصيب سبعة آخرون بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع. وأضاف أن 44 فلسطينياً أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات شهدتها قرية بيت دجن شرق نابلس.