قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد في زيارة غير معلنة

أفادت مصادر عراقية، اليوم الأربعاء، بأن قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، وصل العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة وقالت المصادر، إن "قاآني وصل إلى بغداد فجر اليوم للقاء قادة أحزاب شيعية بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة" وأضافت، أنه "سيلتقي مساء اليوم بعدد من قيادات الإطار التنسيقي وكتل سياسية أخرى".