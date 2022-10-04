إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين فى دونيتسك ومقاطعة خيرسون

قامت القوات الجوية الفضائية الروسية بإسقاط طائرتين مقاتلتين من طراز "سو-24" و"سو-25" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خيرسون. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، في تقريره اليومي إن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتمكنت من خلال الضربات عالية الدقة من إصابة مقر قيادة "فوستوك" (الشرق) التابع للقوات الجوية الأوكرانية في الضواحي الجنوبية الغربية لمدينة دنيبروبيتروفسك.