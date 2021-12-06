بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي حول زيادة التعاون الدفاعي بين البلدين

يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند الاثنين، في ثاني زيارة يجريها إلى الخارج منذ أزمة الوباء، في مسعى لتعزيز العلاقات العسكرية والتعاون في مجال الطاقة مع حليف تقليدي تتقرّب منه واشنطن. وفي إطار محاولتها التعامل مع تزايد النفوذ الصيني، أسست واشنطن حوار "كواد" الأمني مع الهند واليابان وأستراليا، في خطوة أثارت قلق بكين وموسكو على حد سواء.