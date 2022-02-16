وزيرا الدفاع والداخلية الكويتي قدما استقالتيهما لرئيس الوزراء

استقال في الكويت كل من وزيري الدفاع حمد جابر العلي، والداخلية أحمد المنصور وذلك اعتراضا على ما وصفوه بتعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخرا. وقال جابر العلي في تصريح خاص مع صحيفة القبس إن الاستجواب حق دستوري، الا ان الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي، وختم قوله "قررت الاستقالة لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة اصلاحية لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف. وجدد مجلس الأمة في جلسته الخاصة، اليوم الأربعاء، الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، بعد رفض 23 نائباً طلب طرح الثقة، مقابل تأييد 21 نائباً الطلب.