مقتل 12 جنديًا إثر هجوم مسلح في مالي

أقدم مسلحون على قتل 12 جنديا من الجيش المالي خلال هجومين في باماكو وسط البلاد.

وأشار جيش مالي في بيان له، إلى أنه من المحتمل أن يكون المسلحون الذين قاموا بالهجوم ينتمون إلى جماعات "جهادية".

وأضاف البيان أن الهجوم الأول وقع أثناء الليل في قاعدة عسكرية بمدينة سوكورا وأسفر عن مقتل تسعة جنود، فيما وقع الهجوم الثاني صباحا وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود كانوا في طريقهم لمكان الهجوم الأول.