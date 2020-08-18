سعد الحريري من لاهاي يصرح أطلب أن تؤسس الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري لمعرفة الحقيقة لكل الأبرياء الذين سقطوا بانفجار مرفأ بيروت ولكل من تدمرت بيوتهم ومصالحهم دون سبب أو مبرر ولا تنازل عن حق بيروت