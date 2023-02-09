الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من الخليل وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الخميس، ثمانية فلسطينيين من محافظتى بيت لحم والخليل الواقعتين جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت خمسة مواطنين، فيما جرى اعتقال اثنين من بلدتي بني نعيم ودورا بالمحافظة ذاتها، واحتجزت القوات شابا لعدة ساعات قبل الإفراج عنه.

وفي بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيًا وسلمت اثنين آخرَين بلاغات لمراجعة مخابراتها، وداهمت القوات عددًا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، وعُرِف من بينها منزل الأسير المحرر عيد الكامل، وأشقاؤه مؤيد وزاهرة، وحسن وحسين.