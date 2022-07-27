هجوم صاروخي في الموصل بمحيط القنصلية التركية ولا ضحايا

استهدف هجوم بأربعة صواريخ محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل في شمال العراق، ليل الثلاثاء الأربعاء، على ما أفاد مصدر أمني ونائب وكالة الصحافة الفرنسية، مسفراً عن أضرار مادية في الحي من دون أن يوقع قتلى أو جرحى. وجاء الهجوم بعد أيام من اتهام العراق لتركيا بقصف منتجع سياحي ما أودى بحياة 9 مدنيين وإصابة 23 آخرين بجروح.