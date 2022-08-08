القوات الإسرائيلية تقتحم رام الله وتعتقل فلسطينيين

اعتقلت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، فلسطينيين اثنين، قرب مقر الاستخبارات في عين منجد بمدينة رام الله. وأفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله صباح اليوم، واعتقلت فلسطينيين اثنين.