بلدية محافظة طريب تواصل جهودها لمكافحة كورونا

تواصل بلدية محافظة طريب التابعة لمنطقة عسير جهودها الاحترازية لتحييد جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال تكثيف فرق الإصحاح البيئي واعمال التطهير بأحياء المحافظة برش المبيدات، وتعقيم الحاويات، كما تكثف جهودها المتمثلة في حملاتها على المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة.

وتقوم إدارة النظافة بالاعمال اليومية لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال إزالة المركبات المتهالكة ورفع المخلفات ونظافة الساحات والأرصفة والشوارع والكنس اليدوي والآلي، كما تواصل إدارة الخدمات ممثلة بقسم الزراعة أعمال قص وصيانة وتحسين المسطحات الخضراء في الميادين والحدائق العامة بالمحافظة.

وأوضحت البلدية أن الجولات مستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها، للحفاظ على المظهر العام وأعلى مستوى من الإصحاح البيئي وتوفير الأجواء الصحية الآمنة للجميع.