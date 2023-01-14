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مقتل شابين فلسطينيين في الضفة الغربية

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العرب اليوم - مقتل شابين فلسطينيين في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي
القدس المحتلة_ العرب اليوم

قتل شابان فلسطينيان السبت في عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن الشابين قتلا “برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم على بلدة جبع بجنوب جنين” شمال الضفة الغربية، من دون أن تضيف أي تفاصيل عن ظروف مقتلهما.

وفي بيان مقتضب، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ عملية “لمكافحة الإرهاب” قرب هذه البلدة الصغيرة “أطلق خلالها مشتبه بهم ذخيرة حية على جنود (إسرائيليين) من آلية متحركة”.

وأضاف أن “الجنود ردّوا بالذخيرة الحيّة” وأصابوا شخصين.

وقالت الوزارة الفلسطينية إن القتيلين هما عز الدين باسم حمامرة (24 عاماً) وأمجد عدنان خليلية (23 عاماً).

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة وفاة فلسطيني ثالث هو يزن سامر الجعبري (19 عاماً)، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص إسرائيلي قبل أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أنه جرح خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الثاني من كانون الثاني في قرية كفر دان بالقرب من جنين، قتل خلالها فلسطينيان.

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مقتل شابين فلسطينيين في الضفة الغربية مقتل شابين فلسطينيين في الضفة الغربية



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