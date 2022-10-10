مقتل عدد من السجناء خلال اضطرابات في سجن شمال إيران

قتل عدد من السجناء وأصيب آخرون بجروح خلال اضطرابات اندلعت الأحد في سجن بشمال إيران، تدخلت خلالها قوات الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وفق ما أفاد مسؤول قضائي الاثنين.