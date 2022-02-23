الخارجية الأميركية تؤكد أن الإعلام الحر ضروري لتحقيق ديمقراطية قوية

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على قرار المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي بتوسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، وأكدت أن "الإعلام الحر ضروري لتحقيق ديمقراطية قوية" وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء قرار المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي بتوسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الحرة من خلال تطبيق متطلبات البث على وكالة "صوت أمريكا" وغيرها من المنافذ عبر الإنترنت" وأكد برايس أن "الإعلام الحر ضروري لتحقيق ديمقراطية قوية".