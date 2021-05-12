56 شهيد من بينهم 14 طفل وخمس سيدات ورجل مسن و 335 إصابة بجراح مختلفة نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
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56 شهيد من بينهم 14 طفل وخمس سيدات ورجل مسن و 335 إصابة بجراح مختلفة نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

العرب اليوم -

العرب اليوم - 56 شهيد من بينهم 14 طفل وخمس سيدات ورجل مسن و 335 إصابة بجراح مختلفة نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

56 شهيد من بينهم 14 طفل وخمس سيدات ورجل مسن و 335 إصابة بجراح مختلفة نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
غزة ـ العرب اليوم

 56 شهيد من بينهم 14 طفل وخمس سيدات ورجل مسن و 335 إصابة بجراح مختلفة نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

 

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56 شهيد من بينهم 14 طفل وخمس سيدات ورجل مسن و 335 إصابة بجراح مختلفة نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 56 شهيد من بينهم 14 طفل وخمس سيدات ورجل مسن و 335 إصابة بجراح مختلفة نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



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