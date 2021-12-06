انقسام في حركة النهضة التونسية بعد تعليق أعضاء لعضويتهم لحين رحيل الغنوشي

أعلنت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، عن انقسام في حركة النهضة الإخوانية بعد تعليق أعضاء لعضويتهم لحين رحيل زعيم النهضة راشد الغنوشي.يأتي ذلك بينما جددت قوى سياسية تونسية مطالبها للرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات عاجلة في ملف المحاسبات القضائية الخاصة بتمويل الإرهاب والفساد، مؤكدين ضرورة حل كل الأحزاب التي تقع تحت طائلة التمويلات الخارجية وفي مقدمتها حركة النهضة