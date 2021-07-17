إخماد حريق داخل مطار المثنى وسط بغداد قبل وصوله إلى حاوية الصواريخ
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إخماد حريق داخل مطار المثنى وسط بغداد قبل وصوله إلى حاوية الصواريخ

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العرب اليوم - إخماد حريق داخل مطار المثنى وسط بغداد قبل وصوله إلى حاوية الصواريخ

إخماد حريق داخل مطار المثنى
بغداد - العرب اليوم

تمكنت قوات الدفاع المدني العراقية من إخماد حريق داخل مطار المثنى، واستطاعت أن تنقذ حاوية للعتاد العسكري والصواريخ وسط العاصمة بغداد.وقال بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني في العراق، إن أفرادها تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع بإحدى الحاويات التي كان بداخلها مواد كهربائية مستهلكة، مشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق قبل وصوله إلى حاوية أخرى كان يوجد بها عتاد عسكري وصواريخ متوسطة، حسبما ذكرت شبكة "رووداو" العراقية.

ولفت البيان إلى أن قوات الدفاع المدني تمكنت من حماية حاوية العتاد العسكري المجاورة للحريق بفضل ما قامت به من جهود كبيرة في وقت قياسي، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية، بينما تم تقليل الخسائر المادية إلى أقل قدر ممكن.وتقوم السلطات العراقية بالتحقيق في ملابسات الحادث، الذي جاء بعد ساعتين من اندلاع حريق آخر داخل إحدى المواقع المخصصة لعلاج الأمراض السرطانية في محافظة ذي قار.

يذكر أن حريقًا آخر اندلع بوحدة علاج مصابي كورونا في مستشفى الحسين بالناصرية، السبت الماضي، وتسبب في سقوط أكثر من 60 قتيلا.وكان حريق آخر قد اندلع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، قبل أشهر وأدى إلى مقتل 82 شخصا.

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إخماد حريق داخل مطار المثنى وسط بغداد قبل وصوله إلى حاوية الصواريخ إخماد حريق داخل مطار المثنى وسط بغداد قبل وصوله إلى حاوية الصواريخ



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