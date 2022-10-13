الدفاع الروسية تسلم الجيش دفعة جديدة من المدافع الفائقة القوة

قدمت وزارة الدفاع الروسية للجيش الروسي دفعة جديدة من مدافع "مالكا" الذاتية الحركة عيار 203 ملم، بصفتها أقوى المدافع في العالم. أفاد بذلك ناطق باسم شركة "أورال فاغون زافود" الروسية على قناة "تلغرام" التابعة لها.