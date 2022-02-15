الرئيس الروسي يصرح مستعدون للتفاوض مع الغرب حيال مختلف القضايا الشائكة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة للتفاوض مع الغرب حيال مختلف القضايا الشائكة، بعد ساعات من سحب قواته من الحدود مع أوكرانيا وكانت تقارير غربية توقعت موعد نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وحددته بيوم غد الأربعاء وأوضح بوتين في مؤتمر صحفي أنه بحثت مع المستشار الألماني الضمانات التي وجهتها بلادنا إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي(ناتو) وأشار إلى أن ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا تستجيب لمخاوفنا الأمنية.