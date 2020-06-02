تسجيل 8171 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجّلت الهند 204 حالات وفاة، و8171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 5598 حالة، بينما وصل عدد الإصابات إلى 198706، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 95527 حالة.