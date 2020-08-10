غوتيريش يؤكد مواصلة العمل على دعم لبنان خلال الفترة المقبلة

اكد أنطونيو غوتيريش أمين عام, الأمم المتحدة على دعم لبنان خلال الفترة المقبلة، داعيا إلى دعم دولي قوي لجميع المحتاجين في لبنان وخاصة الفئات الأكثر ضعفا