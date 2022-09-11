الدفاع الجوي الروسي يسقط حوالي 35 صاروخا فوق نوفايا كاخوفكا خلال يوم واحد
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الدفاع الجوي الروسي يسقط حوالي 35 صاروخا فوق نوفايا كاخوفكا خلال يوم واحد

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العرب اليوم - الدفاع الجوي الروسي يسقط حوالي 35 صاروخا فوق نوفايا كاخوفكا خلال يوم واحد

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موسكو - العرب اليوم

 قالت إدارة منطقة كاخوفسكي بمقاطعة خيرسون، إن منظومة الدفاع الجوي الروسية تصدت خلال اليوم الماضي، لقذائف صاروخية أطلقتها القوات الأوكرانية على منطقة نوفايا كاخوفكا.  وأضافت الإدارة في بيانها اليوم: "تمكنت قوات الدفاع الجوي من إسقاط حوالي 35 صاروخا. ولم يتم تسجيل وقوع أضرار في مختلف منشآت المدينة بسبب القصف الأوكراني".  ويشار إلى أن أصوات صفارات الإنذار في نوفايا كاخوفكا، تعالت خلال اليوم الماضي ست مرات بمدة إجمالية تزيد عن خمس ساعات.

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الدفاع الجوي الروسي يسقط حوالي 35 صاروخا فوق نوفايا كاخوفكا خلال يوم واحد الدفاع الجوي الروسي يسقط حوالي 35 صاروخا فوق نوفايا كاخوفكا خلال يوم واحد



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