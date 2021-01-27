البيت الأبيض يعلن بايدن سينظم قمة دولية حول المناخ في 22 \آب
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البيت الأبيض يعلن بايدن سينظم قمة دولية حول المناخ في 22 \آب

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العرب اليوم - البيت الأبيض يعلن بايدن سينظم قمة دولية حول المناخ في 22 \آب

البيت الأبيض
واشنطن _ العرب اليوم

البيت الأبيض يعلن بايدن سينظم قمة دولية حول المناخ في 22 \آب

 

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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البيت الأبيض يعلن بايدن سينظم قمة دولية حول المناخ في 22 \آب البيت الأبيض يعلن بايدن سينظم قمة دولية حول المناخ في 22 \آب



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