الدفاع الروسية تُعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين ومقتل أكثر من 300 جندي خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه قواتها أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين إحداهما «ميج-29» في دونيتسك والأخرى «سو-25» في خيرسون، وقتلت أكثر من 300 جندي للعدو على عدة محاور خلال يوم.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الخميس، إن الجيش الأوكراني خسر ما يصل إلى 30 جنديا ومدفعا من طراز M777 أمريكي الصنع على محور كوبيانسك، وأكثر من 110 جنود على محور كراسني ليمانسك، بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.