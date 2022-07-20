8 قتلى و23 جريحًا بقصف مدفعي على منطقة سياحية في إقليم كردستان العراق

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق بتعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 8 مواطنين وجرح 23 سائحا‎وقالت الخلية في بيان إنه "في تمام الساعة 13:50 بالتوقيت المحلي من هذا اليوم 20 يوليو، تعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وجرح 23 مواطن آخر جميعهم من السياح المدنيين تم إخلائهم إلى قضاء زاخو".