تضارب الأنباء حول تطورات الوضع في مواقع استراتيجية بقره باغ

أفادت صفحات على "فيسبوك" تابعة لقادة إقليم قره باغ بسيطرة جيش أذربيجان على مدينة شوشا ووجود خطر على ستيباتاكيرت، غير أن الجانب الأرمنى نفى ذلك، مؤكدا تعرض تلك الصفحات للاختراق.