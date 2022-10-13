الدفاع الروسية تعلن عن استعادة 20 جنديا من الأسر في عملية تبادل مع سلطات كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أنه نتيجة لعملية التفاوض بشأن تبادل الأسرى، تمت إعادة 20 جنديا روسيا من الأراضي الأوكرانية التي يسيطر عليها نظام كييف. وقالت الوزراة إن العائدين يتلقون الآن الإحاطة النفسية والطبية اللازمة، وسيتم تسليمهم إلى المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في أقرب وقت ممكن.