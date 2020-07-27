نتنياهو يتوجه إلى مقر وزارة الدفاع لإجراء مشاورات بشأن الحادث على الحدود مع لبنان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيجري مشاروات أمنية في مقر وزارة الدفاع الإسرائلية لبحث الحادث الذي شهدته الحدود اللبنانية - الإسرائيلية اليوم الاثنين.