صافرات الانذار تنطلق في السفارة الاميركية في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، ان صافرات الانذار تنطلق في مجمع السفارة الامريكية في بغداد. وقال المصدر ، ان "صافرات الانذار تنطلق في مجمع السفارة الامريكية في بغداد لغرض الفحص التجريبي". واضاف انه " الفحص سيستغرق (5-10) دقائق".