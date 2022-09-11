أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن تحييد عنصرين من "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي/واي بي جي) شمالي سوريا وفي بيان لها، أشارت وزارة الدفاع التركية إلى "استمرار عمليات القوات المسلحة التركية ضد الإرهابيين في الشمال السوري" وأوضحت الوزارة أن "قواتها حيدت إرهابيين اثنين من "بي كي كي/واي بي جي" بعد رصد استعدادهما لاستهداف منطقة عملية نبع السلام".