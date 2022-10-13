صفارات الإنذار تدوي في المناطق الأوكرانية

أفادت مصادرنا بأن صفارت الإنذار دوت اليوم الخميس في جميع المناطق الأوكرانية بما فيها العاصمة كييف وحذرت السلطات المحلية في مناطق أوديسا وتشيركاسكايا وروفينسكايا وبولتافسكايا وسومسكايا وكييف رسميا من الغارة الجوية في أراضيها.