تونس تسجّل إصابتين جديدتين بكورونا

سجلت تونس اليوم، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 1086 إصابة .

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية، أنها سجلت 965 حالة شفاء، مقابل 48 وفاة وذلك منذ ظهور هذا الوباء في تونس مُنذ شهر مارس الماضي.