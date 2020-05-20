الحظر المناطقي لمواجهة تفشي كورونا يدخل حيز التنفيذ في ستة أحياء بالعاصمة العراقية

دخل الحظر المناطقي في ستة أحياء بالعاصمة العراقية بغداد حيز التنفيذ اليوم، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي تطبيق الحظر المناطقي الذي شمل أحياء" الشعلة والحبيبية والصدر والكمالية والحرية والعامرية "وسط توقعات وزارة الصحة العراقية باحتمال ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا نتيجة وجود حالات إصابة مخفية تأخر العثور عليها، مما دعا الوزارة إلى فرض هذا الإجراء للحد من تفشي الوباء.

وأكدت الوزارة أن الحظر المناطقي لن ينجح إلا بتعاون القوات الأمنية ووجهاء المناطق المشمولة به والأهالي، منوهًا بأن زيادة عدد الإصابات بالفيروس تسبب في إيجاد صعوبات في مجال سيطرة المؤسسات الصحية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات.