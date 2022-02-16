تركيا تُعلن مقتل 13 من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 13 عنصرًا من حزب العمال الكردستاني، المدرج على قوائم الإرهاب محليًا. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة، ونشرته على موقعها الإلكتروني" ولفتت الوزارة، في بيانها، إلى أن تلك العناصر كانت تحاول شن هجمات على منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا. وشددت على أن "قواتها المسلحة لن تترك مثل هذه المحاولات دون عقاب رادع" ودأبت القوات التركية من جيش وشرطة على ملاحقة عناصر الكردستاني داخل البلاد، وخارجها لا سيما شمالي العراق وسوريا، من خلال عمليات أمنية وعسكرية وكانت تلك القوات قد نفذت عمليتي "نبع السلام" و"درع الفرات" العسكريتين، في العمق السوري، الأولى في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، والثانية أطلقتها في 24 أغسطس/آب 2016، وانتهت في 29 مارس/آذار 2017.