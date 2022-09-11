الدفاع الروسية تعلن 4 آلاف قتيل و8 آلاف جريح في صفوف قوات نظام كييف على محورين خلال الأيام الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن خسائر القوات الأوكرانية على محوري الجنوب وشمال الشرق بلغت ما يصل مجموعه إلى 4 آلاف قتيل و8 آلاف جريح، في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر.