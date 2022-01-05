الخارجية التركية تصدر بيانا بخصوص الأوضاع في كازاخستان

أعربت تركيا، اليوم الأربعاء، عن ثقتها التامة بقدرة الإدارة الكازاخية على تجاوز أزمة الاحتجاجات في البلاد، التي اندلعت جراء زيادة أسعار الغاز المسال. وفي بيان لها، أشارت وزارة الخارجية التركية إلى أنها "تتابع عن كثب الاحتجاجات التي انطلقت الأحد، وأدت إلى استقالة الحكومة الكازاخية صباح اليوم"، لافتة إلى أنها "تولي أهمية كبرى من أجل استقرار كازاخستان الصديقة" وعبرت الخارجية عن "أملها في ضمان أمن ورفاه الشعب الكازاخي الشقيق"، مؤكدة "ثقتها بحكمة الشعب الكازاخي"، راجية "انتهاء الاحتجاجات في أقرب وقت" كما أعربت أنقرة عن أملها في الشفاء العاجل لكافة المصابين في الاحتجاجات تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكازاخية كانت قد أعلنت اليوم استقالتها على خليفة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، تلاها فرض حالة الطوارئ في عدد من المدن، بينها العاصمة نور سلطان، بهدف حفظ الأمن العام.