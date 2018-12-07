سفينة جديدة مجهزة بصواريخ

أعلن رئيس قسم توفير المعلومات في أسطول البحر الأسود أليكسي روليوف، اليوم الجمعة 7 كانون الأول/ديسمبر، أن سفينة الصواريخ الصغيرة الجديدة، التابعة لأسطول البحر الأسود، "أوريخوفو-زويفو"، انتقلت بنجاح من نوفوروسيسك ودخلت سيفاستوبول للمرة الأولى.

وقال روليوف: "انتقلت سفينة الصواريخ الصغيرة الحديثة "أوريخوفو-زويفو"، التابعة لأسطول البحر الأسود، بنجاح من نوفوروسيسك ودخلت سيفاستوبول للمرة الأولى".

وقد اجتازت السفينة في وقت سابق جميع الاختبارات الحكومية.

ووفقا لأقوال روليوف، من المقرر إقامة مراسم رفع علم البحرية الروسية على السفينة واعتمادها من قبل الأسطول في كانون الأول/ديسمبر من عام 2018. وستجري المراسم في القاعدة البحرية في مدينة سيفاستوبول.

وتم تجهيز سفينة الصواريخ "أوريخوفو-زويفو" بالمدفعية الحديثة وصواريخ مكافحة أعمال التخريب والأسلحة المضادة للطائرات والأسلحة الإلكترونية.

وتعتبر السفينة السابعة في سلسلة تحديث "بويان-إم" والثانية بين صفوف أسطول البحر الأسود من هذا الطراز. وتتميز هذه السفن بالحمولة الكبيرة، كما أنها مجهزة بأحدث أسلحة الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، مثل منظومة "كاليبر"، المصممة لتدمير الأهداف البحرية والساحلية.