سقوط قتيلين وعدد من الإصابات خلال تظاهرات في الخرطوم وأم درمان
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سقوط قتيلين وعدد من الإصابات خلال تظاهرات في الخرطوم وأم درمان

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العرب اليوم - سقوط قتيلين وعدد من الإصابات خلال تظاهرات في الخرطوم وأم درمان

من المظاهرات التي يشهدها السودان
الخرطوم - العرب اليوم

 أعلنت لجنة أطباء السودان، عن سقوط قتيلين وعدد من الإصابات خلال تظاهرات يوم أمس الخميس، في الخرطوم وأم درمان غربي العاصمة.  وأشارت اللجنة إلى وجود عدد من الإصابات بالرصاص الحي في مدينة الخرطوم، وأم درمان غربي العاصمة.  وذكرت أن عدد ضحايا الاحتجاجات ارتفع إلى 87 قتيلا، من بينهم 13 طفلا منذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي.

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سقوط قتيلين وعدد من الإصابات خلال تظاهرات في الخرطوم وأم درمان سقوط قتيلين وعدد من الإصابات خلال تظاهرات في الخرطوم وأم درمان



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