الكاظمي يصرح على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد
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الكاظمي يصرح على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد

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العرب اليوم - الكاظمي يصرح على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد

رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي
بغداد - العرب اليوم

الكاظمي يصرح على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد
 

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الكاظمي يصرح على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد الكاظمي يصرح على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد



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