بوتين يؤكد أن الولايات المتحدة لم تبد تصميما على التعامل بشكل مناسب مع مطالبنا الأمنية
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بوتين يؤكد أن الولايات المتحدة لم تبد تصميما على التعامل بشكل مناسب مع مطالبنا الأمنية

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العرب اليوم - بوتين يؤكد أن الولايات المتحدة لم تبد تصميما على التعامل بشكل مناسب مع مطالبنا الأمنية

بوتين يؤكد أن الولايات المتحدة لم تبد تصميما على التعامل بشكل مناسب مع مطالبنا الأمنية
موسكو - العرب اليوم

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة لم تبد تصميما على التعامل بشكل مناسب مع مطالب روسيا في إطار المحادثات حول ملف الضمانات الأمنية.

يتبع...

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بوتين يؤكد أن الولايات المتحدة لم تبد تصميما على التعامل بشكل مناسب مع مطالبنا الأمنية بوتين يؤكد أن الولايات المتحدة لم تبد تصميما على التعامل بشكل مناسب مع مطالبنا الأمنية



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