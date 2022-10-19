الدفاع الروسية تعلن عن تصفية نحو 100 مسلح أوكراني على الضفة اليسرى لسد كاخوفكا في زاباروجيه

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولة إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لسد كاخوفكا في زاباروجيه وتمت تصفية أكثر من 90 جنديا أوكرانيا وتدمير 14 قاربا.