أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" اليوم الأحد، أن غارة أميركية استهدفت انتحارياً في سيارة كان يخطط لاستهداف مطار كابول.

كما أعلن مسؤولون أميركيون قبل قليل أن الجيش الأميركي نفذ ضربة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول.